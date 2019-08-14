Rafting turları hız kazandı - DÜZCE

14.08.2019 15:10

17-18 Temmuz'da yaşanan sel felaketi sonrası Melen Çayı üzerinde hizmet veren ve Türkiye'nin en önemli rafting alanı olan bölgede, tesisler yapılan destekler sonrası kendilerini bayrama hazırlayarak eski ilgiyi tekrar yakalamayı başardı.

Cumayeri ilçesinde bulunan Melen Çayı'nda yaşanan sel sonrası hizmet veren 6 tesisin bir çoğu yıkılarak hizmet veremez haline geldi.

Yapılan destekler ve çay içerisinde yapılan temizlik sonrası kendilerini kısa sürede hizmet vermeye hazır hale getiren işletmeciler, bayram tatili süresince yurt içi ve yurt dışından binlerce kişiyi botlara bindirerek adrenalin yaşattı.

Dokuzdeğirmen köyü mevkisinden başlayan 12 kilometrelik parkura giren maceraseverler, sel sonrası oluşan yeni güzergahın tadını çıkardı.

Bölgede çok büyük bir felaket yaşadıklarını söyleyen Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, yaşanan felaketin izlerinin kolayca silinmeyeceğini fakat hayatın normal seyrine dönmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Rafting turlarını sürdürmeyi devam ettirdiklerini Tepe, "Biz tüm raftingciler turlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Başta sayın Valimiz olmak üzere Kaymakamlarımız ve devletimizin büyük destekleriyle 2 haftalık bir çalışma yaptık, bu çalışma hayatın normale döndürülmesi yönünde idi. Parkurumuzu temizledik. 2 hafta boyunca nehirde çalışma yaptık. Parkur eskisinden daha keyifli hale geldi." dedi.

Bayram yoğunluğu da yaşandığını ifade eden Tepe, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı yoğunluğunu da fazlasıyla yaşıyoruz. Hem yurt dışı hem de yurdun dört bir yanından insanlarımız, selin etkisini silebilmemiz için bize destek olmak amacıyla buraya gelerek tatillerini geçirdi. Ege'ye Akdeniz'e tatil planı yapan vatandaşlar destek olmak amacıyla buraya geldi. Hedefimizi hiç bir zaman küçültmüyoruz, 100 bin kişiye rafting yaptırma hedefimiz hala var. Yurt dışından da çok fazla rezervasyon talebi geliyor, tabi ki sel bizi etkiledi ama bu yıl 100 bin kişiyi aşağıya düşmeyeceğiz."

Kaynak: AA