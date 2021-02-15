Raftan kitap seçmek 'Sosyal Kütüphane' ile kolaylaşacak

Sosyal Akıl Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle "Sosyal Kütüphane" adlı bir proje geliştirdi. Kitap okumayı sevenlere yönelik geliştirilen Sosyal Kütüphane, kendine katkı verecek doğru kitaba ulaşamayan kişileri hedef kitapla buluşturmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında okuduğu kitabı başkalarına da önermek isteyenler, https://sosyalakil.org.tr/tr/proje/sosyal-kutuphane-projesi internet sitesi üzerinden kitap öneri formunu dolduracak. Yeterli sayıda kitap önerisi toplandığında, en çok önerilen 500 kitapla ilgili dernek tarafından, kitabın içeriği, hangi yaş grubuna hitap ettiği, insanlarda ne gibi duygular oluşturduğu gibi bilgileri içeren birer rapor hazırlanacak.

Öneri sırasında ilk 50'de bulunan kitaplarla ilgili de kısa videolar hazırlanarak, kitapların sosyal medya üzerinden okuyucu kitlelerine tanıtılması sağlanacak.

"Kitap okuma konusunda can suyu olacak"

Projenin detaylarını Sosyal Akıl Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Dündar, kitap okumayı yaygınlaştırmak için dernek olarak daha önce de pek çok kampanya yürüttüklerini anlattı.

Kitap bağışıyla cezaevleri ve liselerde kitaplıklar kurduklarını belirten Dündar, dijital alanda neler yapılabileceğini tartışırken bu projenin gündeme geldiğini ifade etti. Proje ile kişilerin en çok beğendikleri kitabı aradıklarını dile getiren Mesut Dündar, "Biz insanların 'Bir kitap okudum hayatım değişti' dediği kitaplardan ilk 500'ünü seçeceğiz ve bu kitapları öne çıkaracağız." dedi.

Klasikleri ve dini yayınları bu listenin dışında tuttuklarını, özellikle yeni nesle hitap edecek kitapları listeye almayı istediklerini belirten Dündar, şöyle konuştu:

"Gençler kitapların kapak tasarımlarına, yazı stiline kanarak yanlış tercihte bulunabiliyor. Yanlış ve doğru kitap tercihi de bir deneyim. Burada kitap okuma konusunda insanların birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmalarını istiyoruz. Bizim yapmak istediğimiz şey, tecrübe aktarımı, deneyimin paylaşılması. Sonrasında bu liste, gençlere kitap okuma konusunda can suyu olacak. Gençlere, 'Bu kitaplardan başlayın ama sonra siz kendi deneyimlerinizle devam edin.' demek istiyoruz. Basitçe kitapların dijital ayak izini bulmak istiyoruz."

Mesut Dündar, 500 kitaptan 400'ünün gençlere, 50'sinin çocuklara, 50'sinin de 29 yaş üstü bireylere hitap edecek şekilde bir liste oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Hürriyet