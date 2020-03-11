Raflar boşaldı, hisseler şaha kalktı
Koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesi para piyasalarına olumsuz yansırken, Borsa İstanbul'da gıda perakendecilerinin hisseleri sert yükseliş gösteriyor.
11.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:37
Koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesi para piyasalarına olumsuz yansırken, Borsa İstanbul'da gıda perakendecilerinin hisseleri sert yükseliş gösteriyor.
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Kaynak: Dunya.com