Rafinerilerde üretilen akaryakıtın ÖTV'ye tabi olmayan malların imalatında kullanımı ve tesliminde ÖTV sıfıra indirildi
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Rafinerilerde üretilen akaryakıtın ÖTV'ye tabi olmayan malların imalatında kullanımı ve tesliminde ÖTV sıfıra indirildi

19.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:33
Rafinerilerde üretilen akaryakıtın ÖTV'ye tabi olmayan malların imalatında kullanımı ve tesliminde ÖTV sıfıra indirildi

Rafineri ve petrokimya tesislerinde üretilen akaryakıtın, üretildiği tesislerde ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı ve rafineriler ile petrokimya tesisleri arasındaki tesliminde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı sıfıra düşürüldü.

Rafineri ve petrokimya tesislerinde üretilen akaryakıtın, üretildiği tesislerde ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı ve rafineriler ile petrokimya tesisleri arasındaki tesliminde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı sıfıra düşürüldü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen "rafinerici lisansı" kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan rafinerilerde veya "işleme lisansı" kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli "(I) sayılı liste"deki malların (akaryakıt ve yakıtlar), üretildiği tesislerde ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı ile rafinerilerden petrokimya tesislerine, petrokimya tesislerinden rafinerilere, petrokimya tesislerinden diğer petrokimya tesislerine ve rafinerilerden diğer rafinerilere imalatta kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirildi.???????

Uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği karar, ???????1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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