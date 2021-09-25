Rafinerici lisansı sahipleri ikmal ettikleri motorine en az yüzde 5 biodizel harmanlayacak - Haberler Ekonomi
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Rafinerici lisansı sahipleri ikmal ettikleri motorine en az yüzde 5 biodizel harmanlayacak

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Rafinerici lisansı sahipleri ikmal ettikleri motorine en az yüzde 5 biodizel harmanlayacak

Rafinerici lisansı sahipleri tarafından bir takvim yılı içinde ikmal edilen motorinin toplamına en az yüzde 5 oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş biodizelin harmanlanması zorunlu olacak.

Rafinerici lisansı sahipleri tarafından bir takvim yılı içinde ikmal edilen motorinin toplamına en az yüzde 5 oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş biodizelin harmanlanması zorunlu olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, harmanlama hükümlüğü başlığında yer alan "dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bir takvim yılında ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur" ifadesinde yer alan "dağıtıcı" ibaresi "rafinerici" olarak değiştirildi.

Tebliğde yer alan "biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilir" ifadesindeki "dağıtıcı lisansı" ibaresi "lisans" olarak güncellendi.

Ayrıca, Harmanlama Devri Formu'nun Kuruma sunulması gereken ay, mayıs ayı olarak belirlendi.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
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Haber: Rafinerici lisansı sahipleri ikmal ettikleri motorine en az yüzde 5 biodizel harmanlayacak - Haberler Ekonomi
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