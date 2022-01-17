Raffa Samsun il seçmeleri yapıldı

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde raffa il seçmeleri yapıldı. Seçmelere Alaçamspor Bocce Takımı oyuncuları damga vurdu.

Alaçam Kapalı Spor Salonunda yapılan il seçmelerine 30 sporcu katıldı. Yarışmalar sonucunda Alaçamspor Bocce Takımı oyuncuları genç kızlar, genç erkekler ve büyük bayanlar kategorilerinde ilk 2 sırayı paylaştı. Alaçamsporlu sporcular 21 Ocak-01 Şubat tarihleri arasında Ankara Kahramankazan ilçesinde yapılacak olan Raffa Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil edecek.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Raffa il seçmesine çok iyi hazırlandık. Boccede son iki faaliyet yılında Alaçam gibi küçücük bir ilçeden 6 milli sporcu çıkardık. İnşallah raffa branşında da ülkemizi temsil etmek nasip olur. Hedefimiz 26-29 Haziranda Cezayir'de yapılacak Akdeniz Oyunları'nda milli takım forması ile ülkemizi temsil etmek" dedi. - SAMSUN