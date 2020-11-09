Rafet El Roman, Atilla Kaplakarslan'a 1 TL tazminat ödeyecek
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Rafet El Roman, Atilla Kaplakarslan'a 1 TL tazminat ödeyecek

09.11.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:07
Rafet El Roman, Atilla Kaplakarslan'a 1 TL tazminat ödeyecek

Atilla Kaplakarslan, iki yıl önce mahkemeye başvurarak eski damadı şarkıcı Rafet El Roman'a 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Atilla Kaplakarslan, iki yıl önce mahkemeye başvurarak eski damadı şarkıcı Rafet El Roman'a 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dilekçede, "Davalı Instagram hesabından, 'Sen hayatımda tanıdığım en yalancı, en yalaka, en yavşak ve en korkak insansın' şeklinde hakaret etmiş, Kaplakarslan'ın kişilik haklarını da ihlal etmiştir" ifadelerine yer verildi. Mahkeme 2 yıl önceki gerekçeli kararında, Rafet El Roman'ın Kaplakarslan'a sarf ettiği cümlelerin ağır eleştiri içeren ifadeler olduğunu ve ancak kişilik haklarına bir saldırının söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Mahkeme haklı buldu Atilla Kaplakarslan, mahkemenin bu kararına itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi, Kaplakarslan'ı haklı buldu ve Rafet El Roman'ın Atilla Kaplakarslan'a 1 liralık manevi tazminatı ödemesine karar verdi.

Atilla Kaplakarslan'ın kızı Ceren Kaplakarslan, Rafet El Roman ile 4 yıl önce boşandı.

Kaynak: Hürriyet

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