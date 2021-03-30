Rafet Çavuş Milli takım kampında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rafet Çavuş Milli takım kampında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Rafet Çavuş Milli takım kampında

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen U19 Milli Takım Erkekler Aday Kadro 1. Hazırlık Kampına davet edilen sporcumuz Rafet Çavuş başarısıyla kampta göz dolduruyor.

Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı
Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen U19 Milli Takım Erkekler Aday Kadro 1. Hazırlık Kampına davet edilen sporcumuz Rafet Çavuş başarısıyla kampta göz dolduruyor.

Milli takım formasını giymek isteyen Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Rafet Çavuş, Uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmek istiyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı hokey sporcusu Rafet Çavuş'a ve antrenörleri Mustafa Kayhan ile Vural Gökhan Karaoğlan'a başarı temennisinde bulunarak, sporcumuzun Milli takım formasını büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti. - KAYSERİ

Rafet Çavuş Milli takım kampında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Özlem Zengin Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Merve Boluğur Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rafet Çavuş Milli takım kampında - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:15:47. #1.14#
title