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Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak

Teniste erkekler dünya klasmanının 2 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak.

Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak
07.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:57

Teniste erkekler dünya klasmanının 2 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak.

Turnuvanın direktörü Feliciano Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 34 yaşındaki Nadal ile görüştüğünü ve eylül ayındaki organizasyona katılacağını doğruladığını bildirdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı ve toprak zeminde oynanan turnuva, 13-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Bu yıl koronavirüs nedeniyle ertelenen turnuvada 8 kez final oynayan Nadal, 5 kez korttan şampiyonlukla ayrıldı.

Kaynak: AA

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