Rafael Nadal'ı eleyen Dominic Thiem Avustralya Açık'ta yarı finalde

29.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:24

Avustralya Açık Tenis Turnuvası Çeyrek Final müsabakasında dünya 5 numarası tenisçi Dominic Theim, dünya 1 numarası Rafael Nadal'ı 3-1'lik setler sonucunda mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Teniste yılın ilk grandslam turnuvası olan Avustralya Açık, çeyrek final maçları ile devam ediyor. Dünya 5 numarası Avusturyalı tenisçi Dominic Theim ve dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal'ın karşı karşıya geldiği çeyrek final müsabakasında kazanan taraf Theim oldu. Rafael Nadal'ı 4 set sonunda 7-6, 7-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden Dominic Theim, Avustralya Açık yarı finaline yükseldi. Thiem, yarı finalde Stan Wawrinka'yı eleyen Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Yarı finalin diğer ayağında ise tenisin iki efsane ismi dünya 2 numarası Novak Djokovic ile İsviçreli Roger Federer karşı karşıya gelecek.