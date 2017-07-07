Rafael Nadal Bir Üst Tura Yükseldi





Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 5'inci gününde tek erkeklerde, 4 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Karen Khachanoc'u 6-1, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



İki sporcuyu ilk kez karşı karşıya getiren bu maçta, rakibinin servis oyunlarını kıran Nadal, ilk seti zorlanmadan 22 dakikada 6-1 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti.



İkinci sete servis avantajı ile başlayan Khachanov, setin ilk oyununu kazanarak 1-0 öne geçmesine rağmen, hemen setin başında servisini kırdırarak 3-1 geriye düştü. Kalan bölümünde Nadal kendi oyunlarını kazanarak seti 6-4 kazandı ve maçta 2-0 öne geçti.



67 dakika süren üçüncü set, Nadal için tam bir kabus oldu. Khachanov kendi servis oyunlarındaki etkili oyununu sürdürünce, İspanyol tenisçi bir türlü farkı açamadı ve iki sporcunun birbirlerine üstünlük sağlayamadığı bu setin sonucunu tie-break belirledi. Tie-break oyununu 7-3 kazanan Nadal, seti de 7-6 kazandı.



NADAL GEÇEN SENE KATILAMAMIŞTI



Geçen sene ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle Wimbledon'a katılamayan Nadal, Grand Slam'lerde arka arkaya aldığı 25 galibiyet ile, bu alandaki sıralamada yedinci sırada bulunuyor. - Londra