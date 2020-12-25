Rafael'in cezası kaldırıldı
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Rafael'in cezası kaldırıldı

25.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:23
Rafael'in cezası kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart ile oyundan atılan Başakşehirli futbolcu Rafael'in kırmızı kart cezasını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart ile oyundan atılan Başakşehirli futbolcu Rafael'in kırmızı kart cezasını kaldırdı.

Medipol Başakşehir'e PFDK'dan sevindirici haber geldi. Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan Rafael'in cezası kaldırıldı. PFDK tarafından yapılan açıklamada kırmızı kart cezasının kaldırılması yönünde yapılan talebin kabul edildiği duyuruldu.

TFF'den konuyla ilgili paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.12.2020 tarih, 33 sayılı ve Medipol Başakşehir'in başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Medipol Başakşeir sporcusu Rafael Pereira da Silva hakkında, 23.12.2020 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanan Fenerbahçe- Medipol Başakeşhir Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu ilk sarı kartın ve 2. sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin kabulüne,

FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca ilk sarı kart, kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin kaldırılmasına, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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