Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez, Galatasaraylı Rodrigues'i Gözüne Kestirdi

G.Saray'da geçen sezonki şampiyonlukta pay sahibi olan Garry Rodrigues, Avrupa kulüplerinin de ilgisini üzerine çekmişti.

Premier Lig ekibi Newcastle United, sezon başında ciddi biçimde Yeşil Burun Adalı oyuncuyla ilgilenmişti. Ancak teklifleri G.Saray'ı memnun etmeyince 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi gerçekleşmemişti.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTEYECEK

Newcastle devre arasında bir kez daha Aslan'ın kapısını çalacak. Sarı-kırmızılılar, Garry Rodrigues için İngiliz temsilcisi Newcastle United'tan 15 milyon euro isteyecek.