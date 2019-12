Rafadan Tayfa ekibi Göbeklitepe'de

23.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:01

Çocukların severek izlediği Rafadan Tayfa, bu kez 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' adlı animasyon ve macera türü çalışması ile beyaz perdeye çıkıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesinin ardından Şanlıurfa son yılların en yoğun turizm sezonunu yaşıyor. Turizmde yoğunluk yaşanırken bir tanıtım katkısı da TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa ekibinden geldi. Bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden çalışmalarını tamamlayan Rafadan Tayfa ekibi, 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' adlı animasyon ve macera türü çalışması ile beyaz perdeye çıkmanın heyecanını yaşıyor. 24 Aralık Salı günü yapılacak gala öncesi Şanlıufa'ya gelen Rafadan Tayfa ekibi, ilk olarak Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesi'ni gezdi. Ardından Göbeklitepe'ye geçen ekip, burada anıtları ve kalıntıları gezdi.



"Göbeklitepe önemli bir değerimiz"



Alanda bir değerlendirme yapan Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, ekip olarak Şanlıurfa'da olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Galanın Şanlıurfa'da yapılmasının da önemli olduğunu sözlerine ekleyen Fidan, "Şanlıurfa'ya üçüncü gelişimiz ama tüm ekibimizle ilk etkinliğimiz. Gerçekten ekibimizin gözündeki o ışıltıyı görmek bizi çok mutlu etti. Çünkü yaklaşık bir buçuk yıldır gece gündüz demeden çok büyük bir filmi tamamladılar ve iki gün sonra Urfa'da ilk galasını gerçekleştireceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyız. Ben özellikle ekibimin gözlerinden bir kez daha Göbeklitepe'ye baktığım zaman aslında yaptıkları işin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gördüm. Tabi bu Şanlıurfa'mız için önemli bir değer. Sadece Urfa'mız için değil tüm insanlığın sıfır noktası burası ve biz Rafadan Tayfa Göbeklitepe'de 'Tarih yeniden yazılıyor' sloganıyla geliyoruz ve 27 Aralık'ta da buna şahitlik etmek için herkesi bekliyoruz. Burası tarihin sıfır noktası" dedi.



"Göbeklitepe'ye ilgi daha da artacak"



Film ile birlikte özellikle çocukların Göbektilepe'ye ilgisinin daha da artacağını belirten Yapımcı ve Yönetmen İsmail Fidan, "Galalarımız hep İstanbul'da, Ankara'da yapılıyor ama biz dedik ki bunu Urfa hak ediyor, biz bunu Şanlıurfa'da gerçekleştirelim. Çünkü filmin büyük bir kısmı Şanlıurfa'da geçiyor. Biz inanıyoruz ki filmimiz çıktıktan sonra şimdiden bile fragmanlardan sonra biz şunu görüyoruz çocuklar, sanki daha önceden gelmiş çocuklar bile belki bir yapı olarak gördü, belki farkına varmadı ama şuan en sevdiği kahramanların burada yaşadığı maceradan sonra Göbeklitepe'yi bir kere daha görmek ve hatta hiç gelmeyenlerin 'Göbeklitepe Şanlıurfa'daymış babacım, oraya gidelim annecim oraya gidelim' sözlerini duymak bizim aslında yapmış olduğumuz işin şimdiden daha vizyona girmeden amacına vakıf olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Bu etkinlikte de sağ olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz bize çok çok katkılar da bulundu ve bizi burada İl Kültür Müdürümüzün tutumunda bütün yetkililerimize çok teşekkür ediyorum ve burada basına, güzide yazarlarımız da burada gerçekten onlara da teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir gün bizim için. İlk gün güzel geçiyor, yarın çok daha farklı görmediğimiz Urfa'nın Harran'ını da görmüş olacağız. Salı günü en büyük bizim için ve belki ilk defa Urfa'da büyük bir gala yapılıyor olacak ve inşallah tüm Türkiye'nin gözü daha sonrasında tüm dünyanın gözü Urfa'daki yaptığımız galada olacaktır' diye konuştu.



"Herkesi 27 Aralık'ta sinemalara bekliyoruz"



Filmin 27 Aralık Cuma gününden itibaren sinemalarda gösterime gireceğini de dile getiren Fidan, "Rafadan Tayfa Göbeklitepe, şu an tüm Türkiye'nin nefesinin tuttuğu ve soluk soluğa bir macerayı yaşayacağı bir film. Biz bunu sadece çocuklar için yapmadık, gerçekten büyüklerin de büyük bir keyif alacağı bir film oldu. O yüzden biz sadece çocuklara değil yetişkinleri de ve ebeveynleri de bu filme davet ediyoruz. Çünkü ülkemizde biz şirketimiz olarak yurt dışında bir çok fuara katılıyoruz; örneğin on kişilik bir grubun olduğu yerde tamamı İngiliz, Alman, Amerikan yabancı kişilere sorduğunuzda 10 kişiden 7'si Göbeklitepe'yi detayıyla biliyor. Maalesef ülkemiz de böyle bir on kişinin olduğu bir grupta sorduğunuzda 3'ü ancak Göbeklitepe'nin adını biliyor. O yüzden biz yapmış olduğumuz bu filmin büyük, küçük herkese çok büyük bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz ve 27 Aralık'ta tarih yeniden yazılıyor buna şahitlik ediyoruz ve herkesi sinemalara bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmi



Rafadan Tayfa 2 - Göbeklitepe, Rafadan Tayfa ekibinin Göbeklitepe'de atıldıkları gizemlerle dolu maceraları konu ediyor. Dünyanın gözü Göbeklitepe'nin üzerindedir. Burada yapılan kazılar büyük yankı uyandırmıştır. Tam da Göbeklitepe'nin ilgi odağı olduğu dönemde Akın, Şanlıurfalı arkadaşı Veysi'den gizemli bir paket alır. Merak içinde paketi açan Akın, paketin içinde ne olduğuna tam olarak anlam veremediği bakır bir sini bulur. Paketi aldıktan sonra Veysi'nin panik halinde Akın'a ulaşması ve peşinde birilerinin olduğunu söylemesi, Akın'ın kafasını iyice karıştırır. Siniyi gören Rafadan Tayfa ekibi, kısa sürede sininin Göbeklitepe'yle ilgili olduğunu anlar ve onu Göbeklitepe'nin kaşifi Başkan Amca'ya göstermeye karar verir. Ekip, hem siniyi Başkan Amca'ya göstermek hem de Veysi'yi bulmak için Şanlıurfa'ya doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA