Rafadan Tayfa'dan "Hayri" ve "Kamil" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TRT Çocuk ekranında yayınlanan Rafadan Tayfa adlı çizgi filmin kahramanları Hayri ve Kamil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylamaya ilişkin görüntü, TRT Çocuk'un sosyal medya hesabından, "Kahramanlarımız Hayri ve Kamil de haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflar için oylarını kullandı." mesajıyla paylaşıldı.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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