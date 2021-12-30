Rafadan Tayfa'dan "Hayri" ve "Kamil" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Rafadan Tayfa'dan "Hayri" ve "Kamil" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

TRT Çocuk ekranında yayınlanan Rafadan Tayfa adlı çizgi filmin kahramanları Hayri ve Kamil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TRT Çocuk ekranında yayınlanan Rafadan Tayfa adlı çizgi filmin kahramanları Hayri ve Kamil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylamaya ilişkin görüntü, TRT Çocuk'un sosyal medya hesabından, "Kahramanlarımız Hayri ve Kamil de haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflar için oylarını kullandı." mesajıyla paylaşıldı.

Rafadan Tayfa'dan Hayri ve Kamil AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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