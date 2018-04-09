Rafadan Tayfa" Çocuklarla Buluştu

"Rafadan Tayfa" tiyatro grubu Van'da sahne aldı.

İpekyolu Belediyesi desteğiyle Van'a kente gelen Rafadan Tayfan ekibi, Devlet Tiyatrosu Salonu'nda sahne aldı.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında dezavantajlı çocuk ve akademik, sosyal, kültürel, spor alanlarında başarılı olan öğrenci Rafadan Tayfa ile buluştu.

Sahne gösterileri ve tiyatro gösterileriyle çocuklara güzel dakikalar yaşatan ekibe İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk tarafından çiçek ve tablo hediye edildi.

Sosyal belediyecilik kapsamında etkinliklerinin devam edeceğini söyleyen Öztürk, oyunun çocukların ruhsal gelişim ve bilincine büyük katkı sağladığını söyledi.

Öztürk, "Rafadan Tayfa grubu sosyal projelere sahip çıkıyor. Bugün de bunu görmüş olduk. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Gösteride Türkiye çok güzel bir şekilde anlatılmış. Güzel bir ülkemiz var ve ülkemiz sadece Van'dan ibaret değil. Güzel bir İstanbul'umuz, Ankara'mız, Kayseri'miz gibi 81 tane bir birinden güzel şehirlerimiz var. Bu şehirlerimizde tarihimiz ve güzel doğamız var." diye konuştu.