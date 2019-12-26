Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe
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Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe

Türkiye genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

26.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:34
Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe

genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Rafadan 2: "

İSTANBUL - 2018 yılında gösterime giren ve toplamda 1,8 milyon seyirci tarafından izlenen Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'nın devam filmi Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe, Rafadan Tayfa ekibinin maceralarını tarihi Göbeklitepe'ye taşıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe
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