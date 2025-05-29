Rafa Silva Galatasaray'a mı gelecek?

Rafa Silva Galatasaray'a mı gelecek?
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Geçen sezon yaz transfer döneminde adı hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile anılan ancak siyah beyazlılara transfer olan Rafa Silva, ilk sezonunda gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Rafa Silva Galatasaray'a mı gelecek?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray'ın Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için fırsat kolladığı iddialarıyla ilgili olarak 'Ancak formasını alırlar' ifadelerini kullandı. Peki, Rafa Silva Galatasaray'a mı gelecek?

RAFA SİLVA GALATASARAY'A MI GELECEK?

Şampiyon Galatasaray'ın geçen sezon ezeli rakibine kaptırdığı Rafa Silva için yeniden harekete geçtiği iddia edildi. Sarı kırmızılıların bu transfer için fırsat kolladığı öne sürüldü.

Serdal Adalı, taraftarlara imza verdiği sırada söz konusu transfer iddiasına cevap verdi.

Başkan Adalı, "Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar. Siz de alın" ifadelerini kullandı. Adalı'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Buruk'un açıklamalarından sonra bugün medyada, "Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ve ayrılık ihtimalini ciddi olarak düşündüğü, Portekizli oyuncunun Galatasaray'a transfer ihtimalinin bulunduğu" yönünde haberler çıktı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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