Radyonun sesini açarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Radyonun sesini açarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Radyonun sesini açarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'un İspir ilçesinde radyonun sesini açmak isterken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Erzurum'un İspir ilçesinde radyonun sesini açmak isterken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un İspir ilçesi Bademli köyü Bağlar mevkiinde evinin bahçesinde bulaşık yıkarken elleri ıslak olduğu halde radyonun sesinin kesildiğini fark edip eliyle radyoya dokunan Havva Çelik (59) bir anda elektrik akımına kapıldı.

Elektrik akımına kapılan Havva Çelik, komşuları tarafından fark edilmesi sonrası İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen Havva Çelik hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. - ERZURUM

Radyonun sesini açarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Alişan Demet Akalın Kadir Doğulu
Spor Diego Mesut Özil Mehmet Topal Gökhan Gönül Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Radyonun sesini açarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 13:40:51. #1.14#

title