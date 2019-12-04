Radyodan köy çocukları için yardım topluyor

04.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:39

AKSARAY'da yerel radyoda çalışan Yusuf Karakuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki köy okullarında eğitim gören öğrenciler için 'Bir bere de sen al' adıyla kıyafet yardımı kampanyası başlattı. Karakuş, dinleyenleri tarafından gönderilen kıyafetleri kolileyip, yöneticileriyle iletişim kurduğu okullara gönderiyor.

Havaların soğumasıyla birlikte köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerin zorluk çekeceğini düşünen Yusuf Karakuş, programları sırasında 'Bir bere de sen al' kampanyası başlattı. Kampanyaya katılmak isteyen dinleyenlerinden yardımları toplayan Karakuş, biriktirdiği yardımları kolileyip, yöneticileriyle iletişim kurduğu okullara gönderiyor.

Kaynak: DHA