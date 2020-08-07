Radyoda dinlediği reklam kabusu oldu 40 yıldır Almanya'da yaşayan Yıldız Kılınç, Türkiye'den emekli olmak istedi.

40 yıldır Almanya'da yaşayan Yıldız Kılınç, Türkiye'den emekli olmak istedi. Almanya'da, kendi memleketindeki bir radyo kanalını internet üzerinden dinledikleri sırada 'aracılık' reklamını duyan kadının emeklilik hayali, eşinin reklamda verilen numarayı aramasıyla kabusa dönüştü.

40 yıldır Almanya'da yaşayan Yıldız Kılınç, iddiaya göre, Türkiye'den emekli olma hayali ile aradıkları telefonun diğer ucundaki Ramazan Y. ile 46 bin lira karşılığında emekli olmak için anlaşma yaptı. 2015 yılının Kasım ayında Türkiye'ye gelerek Gaziantep'te Ramazan Y. ile buluşan Yıldız Kılınç, anlaştıkları paradan 20 bin lira fazlasını isteyen Ramazan Y.'ye 64 bin lira verdi.

Verdiği paranın karşılığında emekli olacağını zannederek Almanya'ya geri dönen Kılınç, 2016 yılında yeniden Türkiye'ye geldi. Emekliliğinin tadını çıkartmak isteyen Kılınç, yaptığı araştırma sonucu Kilis'te bir iş yeri üzerinden kendisinin sigortalı gösterildiğini ve SGK'dan emekli olduğunu öğrendi. Bir yıl boyunca emekli maaşı alan Kılınç, SGK tarafından yapılan inceleme sonucu hayali bir iş yerinden emekli olduğunun anlaşılmasıyla büyük şok yaşadı. Kılınç'ın emeklilik hakkı iptal edildi.

Yaşadığı şokun ardından Ramazan Y. ile yeniden buluşan Kılınç, bu sefer kendisine "seni Bağ-Kur'dan emekli yapacağım" diyerek 34 bin lira isteyen Ramazan Y.'ye bu parayı da vardi. Kılınç, parayı verdikten sonra bir banka görevlisine konuyu anlattı. Banka görevlisinin 'seni dolandırmış olabilir' uyarısıyla ikinci bir şok yaşayan Kılınç, Ramazan Y'den parasını geri istedi. Son verdiği parayı alan Kılınç şimdi ise 64 bin lirasını geri almak için çabalıyor.

Emekli olayım derken 64 bin lirasından olan Kılınç, 2016'dan bu yana parasını alabilmek için Türkiye'de mücadele verdiğini söyledi. Ramazan Y.'nin kendisini ünlü bir siyasetçinin akrabası olarak tanıttığını belirten Kılınç, "Bu şahıs beni Kilis'te Mehmet diye bir kişinin üzerine olan iş yeri göstermiş ve ben bir sene emekli maaşı aldım ama sonrasında kesildi araştırdım ki Kilis'te öyle bir yer yok adam tam bir sahtekarmış" dedi.

Şahsın kendisine üzerinde 'emeklilik' yazan bir dosya verdiğini ve okumasını istediğini ifade eden Kılınç, "Ben bunu okuyamam dedim bana imza attırdı, meğerse dosyada benim parayı aldığıma dair bir yazı varmış. SGK'ya gittim 'sadece dolandırılan bensem çekip gideyim' dedim ama 'hayır binlerce kişi var sadece siz değilsiniz' dediler" ifadelerini kullandı.

"Emekli olmak için devlete gelin başkasına değil"

Ramazan Y.'nin özellikle yurtdışında yaşayanları kandırdığını kaydeden Yıldız Kılınç, "Bana geçtiğimiz hafta dedi ki birkaç av yakaladım Fransa'dan, Almanya'dan, Danimarka'dan ben de kendisine 'günah değil mi' dedim bana 'boşver' dedi. SGK'da öyle bir emeklilik asla yok, emekli mi olacaksınız devlete gelin, devletle ilişkinizi kurun" diyerek uyarılarda bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA