Radyoculuk hayallerini Bilim Sanat Merkezinde gerçekleştiriyorlar

24.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:48

Kırklareli Bilim Sanat Merkezine giden radyoculuğa meraklı öğrenciler, merkezin bir sınıfında oluşturulan stüdyoda her gün mikrofon başına geçerek spikerlik hayallerini gerçekleştiriyor.

Okullarından sonra eğitimlerine Kırklareli Bilim Sanat Merkezinde devam eden 5 ortaokul öğrencisi, kentteki gelişmelerle ilgili haberleri okulradyosu.com adresi üzerinden sunuyor, kimi zaman da istek şarkıları anons ediyor. Canlı yayında stüdyoda konuklarını da ağırlayan öğrenciler, kültür, sanat, yaşam, eğitim, tarih ve turizm gibi belirlenen konulara ilişkin konuklarıyla münazaralar gerçekleştiriyor.

Okulda oldukları sürenin belli bölümünde canlı yayın yapılan radyo, bant yayını ile internet üzerinden 24 saat dinleyiciyle buluşuyor.

"Kendimizi profesyonel bir spiker veya radyo yayıncısı gibi hissediyoruz"

Öğrencilerden Dilşad Tuncer, AA muhabirine, radyo yayını yaptıklarında çok heyecanlandıklarını ve kendilerini profesyonel bir spiker veya radyo yayıncısı gibi hissettiklerini belirtti.

Gelecekte radyocu veya spiker olabileceğini dile getiren Tuncer, "Gerçekten bu çok güzel bir çalışma. Bu sayede biz gelecekte haber spikeri olmak istersek bir bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Yayın yaparken ilk dakikalarda çok heyecanlı oluyor ama sonrasında alışıyorum." dedi.

Elza Elif Mehdiyev, hayallerine adım adım ulaştığını vurguladı.

Ali Kaan Balaban da "Bant kaydı yaptığımızda ve eve gidip radyoyu dinlerken kendi konuşmamı dinlediğimde çok mutlu oluyorum. Hatalarımın da farkına vardığımda biraz utanıyorum ama genelde mutlu oluyorum." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz gerçekten bu çalışmaya yatkın"

Okulun İngilizce öğretmeni Orhan Büyükyılmaz, okulradyosu.com adresinden yayın yaptıklarını söyledi.

Büyükyılmaz, öğrencilerin gün geçtikçe profesyonelleşen bir radyocu olmaya aday çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Öğrencilerin hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini ifade eden Büyükyılmaz, "Öğrencilerimiz gerçekten bu çalışmaya yatkın. Bu çalışmada hatta benim beklemediğim kadar başarı gösterdiler. Biz burada 24 saat kesintisiz radyo yayını yapıyoruz. Yayın içeriğimizde ise münazaralar yapıyoruz, mesela en son, 'eski insanlar mı daha mutlu yoksa günümüz insanlar mı daha mutlu' gibi. Öğrencilerimiz belirlediğimiz konular üzerinde bir hafta çalışarak hazırlık yapıyorlar daha sonra bunu münazara şeklinde dinleyicilerimiz ile paylaşıyoruz." diye konuştu.



Öğrencilerin hazırladığı müzikleri kayıt altına alarak banttan dinleyicilere ulaştırdıklarını anlatan Büyükyılmaz, internet televizyonu kurmak için de çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA