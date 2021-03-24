Radyoculuk hayali olan gençlere eğitim programı
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Radyoculuk hayali olan gençlere eğitim programı

24.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:54
Radyoculuk hayali olan gençlere eğitim programı

Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Esenler, radyoculuk hayali olan ve bu alana katkı sunmak isteyen gençler için 'Radyonun Yeni Yıldızları' adlı bir eğitim programı düzenliyor.

Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Esenler, radyoculuk hayali olan ve bu alana katkı sunmak isteyen gençler için 'Radyonun Yeni Yıldızları' adlı bir eğitim programı düzenliyor.

'Radyonun Yeni Yıldızları' eğitim programı kapsamında diksiyon ve haber yazma teknikleri, radyo programcılığı, teknik-prodüksiyon ve podcast, reklam ve pazarlama ile kurumsal iletişim ve yöneticilik gibi konular, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.

5 hafta sürecek eğitimlerin sonunda mezun olan öğrencilere ulusal ve yerel radyolarda staj yapma imkanı sunulacak. Programa kayıtlar, 25 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında www.esev.org adresi üzerinden yapılacak.19- 29 yaş aralığındaki gençler, mülakata katılma şansına sahip olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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