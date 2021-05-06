Radyocular yemek kazanlarının başına geçti
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Radyocular yemek kazanlarının başına geçti

Radyocular yemek kazanlarının başına geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü radyocular, bu kez mikrofonun değil yemek kazanlarının başına geçti.

Ünlü radyocular, bu kez mikrofonun değil yemek kazanlarının başına geçti. Sultangazi Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi aileler ve yalnız yaşayan yaşlılar için Aşevi'nde hazırladığı yemekleri pişirdi.  Radyocular, sıcakken paketlenen yemekleri belirlenen adreslere götürerek ailelere teslim etti.

Sultangazi Belediyesi ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine her alanda destek olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, farkındalık oluşturmak, yardımlaşma ve paylaşmanın önemine dikkat çekmek için bu kez sevilen radyo programcıları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

Radyo programcıları geçtiğimiz gün belirlenen ihtiyaç sahibi evlerini ziyaret etmiş, belediye tarafından onlara sağlanan sosyal destek kartları ile marketten istedikleri malzemeleri alarak adreslerine teslim etmişlerdi. Ünlü radyocular kez ihtiyaç sahipleri için Sultangazi Belediyesi Aşevi'nin yolunu tuttu.

SEVİLEN RADYOCULAR MUTFAĞA GİRDİ

Mehmet Ercan, Bilo Ağa, Akif Özcan, Düşbahçesi Ali Biricik, Umut Kuzkaya, İbrahim Elden, Yasin Şahin ve İdris Sarısoy kolları sıvayarak, maske, bone ve özel kıyafetleriyle mutfağa girdi. Ustalara yardım eden radyocular hazırlanan yemekleri ilçe genelinde yalnız yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere yola çıktı. Börekten etli dolmaya özenle hazırlanan birbirinden lezzetli iftarlık ve sahurluk yiyecekler evlere teslim edildi. Aileler, karşılarında radyocuları görünce hem şaşırdı hem de mutlu oldu.


Radyocular yemek kazanlarının başına geçti
Radyocular yemek kazanlarının başına geçti
Radyocular yemek kazanlarının başına geçti
Radyocular yemek kazanlarının başına geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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