Radyocu Doğancan Özadlı'dan çok konuşulacak sözler: 3 saat oturduğumuz yerden para kazanıyoruz
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Radyocu Doğancan Özadlı'dan çok konuşulacak sözler: 3 saat oturduğumuz yerden para kazanıyoruz

Radyocu Doğancan Özadlı'dan çok konuşulacak sözler: 3 saat oturduğumuz yerden para kazanıyoruz
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Eğlenceli sohbetiyle tanınan radyo sunucusu Doğancan Özadlı, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Yayınlarından bahseden Özadlı, mesleği için "3 saat yayın yapıyorum ve oturduğum yerden para kazanıyorum" dedi.

Süper FM'de Doğan Canlı Yayında isimli programın sunuculuğunu yapan Doğancan Özadlı, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Eğlenceli kimliğiyle dikkat çeken Özadlı, hakkında merak edilenler hakkında ve hiç sevmediği sanatçılarla ilgili konuştu.

Doğancan Özadlı, "Yayında yaşadığın en hüzünlü olay ne?", "Radyoyla dijital dünya entegre oldu mu?, "Sanatçıların radyocularla ilişkisi nasıl?" ve "Sevmediğin şarkıcılar kimler?" gibi sorulara da tüm samimiyetiyle cevap verdi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Radyocu Doğancan Özadlı'dan çok konuşulacak sözler: 3 saat oturduğumuz yerden para kazanıyoruz - Haberler Magazin
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