Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılarlıları sahura kaldırdı
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Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılarlıları sahura kaldırdı

Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılarlıları sahura kaldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Sahur Devriyesi" programına konuk olan radyocu Beyza Koç, Ramazan davulcusu olup söylediği manilerle Bağcılar ilçesi sakinlerini sahura kaldırdı.

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Sahur Devriyesi" programına konuk olan radyocu Beyza Koç, Ramazan davulcusu olup söylediği manilerle Bağcılar ilçesi sakinlerini sahura kaldırdı. Hayatlarında ilk kez kadın davulcu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl uygulamaya geçirilen "Sahur Devriyesi" isimli program ilçe sakinlerinden büyük ilgi görüyor. Saat 02.30'da her gece bir radyocunun katıldığı "Sahur Devriyesi" aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Programın son konuğu Radyo Alaturka'da hafta içi her akşam 16.00-19.00 saatleri arasında yayınlanan Nağmeler programını sunan Beyza Koç oldu.

İlk kez kadın davulcu gördüler

Kemalpaşa Mahallesi'nde devriye aracıyla gezen ünlü radyocu, internet üzerinden gerçekleşen yayında kendini izleyenlere seslendi. Sunumun ardından Radyocu Beyza, davulcu Ümit Kaplan'dan kısa süreliğine davulu teslim aldı. Ünlü isim daha sonra davul çalarak mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Karşılarında kadın davulcuyu gören vatandaşlar çok şaşırdılar. Beyza, söylediği "11 Ayın sultanısın, gönüllerin baş tacısın, müminlerin yoldaşısın. Hoş geldin ya Şehri Ramazan" manisi çok beğenildi. Radyocu, balkona çıkan vatandaşlarla sohbet de etti.

Apartmanlardan sepetlerini salanlara Ramazan pidesi de ikram edildi. - İSTANBUL

Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılarlıları sahura kaldırdı
Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılarlıları sahura kaldırdı
Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılarlıları sahura kaldırdı
Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılarlıları sahura kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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