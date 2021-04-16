Radyocu Beyza Koç, ramazan davulu çalarak, Bağcılar sakinlerini sahura kaldırdı

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği "Sahur Devriyesi" programına katılan radyocu Beyza Koç, ramazan davulcusu olarak söylediği manilerle ilçe sakinlerini sahura kaldırdı.

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği "Sahur Devriyesi" programına katılan radyocu Beyza Koç, ramazan davulcusu olarak söylediği manilerle ilçe sakinlerini sahura kaldırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, bu yıl uygulamaya geçirilen "Sahur Devriyesi" programı ilçe sakinlerinden büyük ilgi görüyor.

Her gece bir radyocunun katıldığı, sosyal medya hesaplarından yayınlanan programın son konuğu Beyza Koç oldu.

Kemalpaşa Mahallesi'nde devriye aracıyla gezen Koç, internet üzerinden yapılan yayında izleyenlere seslendi. Sunumun ardından Ümit Kaplan'dan kısa süreliğine davulu teslim alan Koç, mahalle sakinlerini sahura kaldırdı.

Radyocu Beyza Koç'un söylediği "11 ayın sultanısın, gönüllerin baş tacısın, müminlerin yoldaşısın. Hoş geldin, ya şehri ramazan" manisi vatandaşlarca beğeniyle dinlenildi. Koç, balkona çıkan vatandaşlarla da sohbet etti.

Programda, evlerinden sepet salanlara pide ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu