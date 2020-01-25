Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üzücü deprem olayı ile alakalı radyo ve televizyonlardaki provokatif...
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üzücü deprem olayı ile alakalı radyo ve televizyonlardaki provokatif...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üzücü deprem olayı ile alakalı radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı.

25.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:40
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üzücü deprem olayı ile alakalı radyo ve televizyonlardaki provokatif...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üzücü olayı ile alakalı radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı. merkezli deprem sonrası bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların toplumu provoke etme amaçlı ve yanlış yönlendirme amacı güden yayınlar incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda uzmanlar tarafından yazılan ve ilgili kuruluşlara ağır idari yaptırım öneren raporlar Kurula sunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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