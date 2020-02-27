Radyo ve televizyon öğrencileri tarihi mekanlarda ders görüyor

27.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:00

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojileri Programı öğrencileri, bazı dersleri sınıf yerine kentin tarihi mekanlarında uygulamalı görüyor.

Televizyon draması dersi kapsamında öğrencilerin çekeceği kısa filmler için yaşanılan şehre değer katmak amacıyla bu yıl Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta ve Saburhane sokakları belirlendi.

Muğla İçin Gelecek Platformunun desteğiyle öğrencilerin bölgeyi daha iyi tanımaları ve hazırlayacakları eserlerde daha bilinçli ilerlemelerini sağlamak için 20 öğrenci, profesyonel rehber eşliğinde 3 saat Menteşe sokaklarında uygulamalı ders yaptı.

MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Serdar Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyon draması dersi kapsamında öğrencilerin kısa filmler çekeceklerini söyledi.

Bu yıl farklı bir tema işlemek istediklerini belirten Çil, "Yaşadığımız şehirlere değer katmak adına bu sene kısa film dersi konularımızı Saburhane ve Arasta sokaklarında çekilecek kısa filmlerden oluşturacağız." dedi.

Eğitimin sadece sınıf ve derslik ortamında yürütülmesinden yana olmadıklarını dile getiren Çil, bölümlerinin şehirle iç içe olması, bütünleşmesi gereken bir program olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin bölgeyi daha iyi tanıyacaklarını ifade eden Çil, "Birçok uluslararası yapım Muğla'yı platform gibi kullanıyor. Neden biz de bunu yapmayalım diye düşündük ve derslerimizi doğal platformda gerçekleştirme kararı aldık." diye konuştu.

Muğla'nın bu anlamda büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Çil, eski evleri, tarihi mekanları ve korunmuş doğasıyla kentin doğal bir platform olduğunu söyledi.

Rehber İrfan Akalp da Muğla'nın, Mardin ile Türkiye'de kimliği bozulmamış ve betonlaşmamış iki şehirden birisi olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin yaşadıkları ya da öğrenim gördükleri şehri bilmek durumunda olduklarına işaret eden Akalp, sahada bizzat şehrin ayrıntılarını gösterdiklerini, öğrencilerin de bundan mesleki anlamda yararlanarak mesleki faaliyetlerde bulunacaklarını söyledi.

Kaynak: AA