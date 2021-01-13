Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni - Şebnem Bursalı
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Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni - Şebnem Bursalı

13.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:10

-Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Başkanı Şebnem Bursalı'nın konuşması ANKARA - Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Başkanı Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde konuştu.

-Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Başkanı Şebnem Bursalı'nın konuşması ANKARA - Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Başkanı Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni - Şebnem Bursalı
Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni - Şebnem Bursalı
Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni - Şebnem Bursalı
Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni - Şebnem Bursalı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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