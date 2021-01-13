Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni - Şebnem Bursalı
13.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:10
-Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Başkanı Şebnem Bursalı'nın konuşması ANKARA - Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Başkanı Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde konuştu.
-Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Başkanı Şebnem Bursalı'nın konuşması ANKARA - Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Başkanı Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı