Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomi üzerinden sıkıştırılmaya çalışıldığını belirterek, "Türkiye'nin ekonomide çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcuttur. Biz bunları zaten biliyor ve çözmek için çalışıyoruz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Altyapımız, bunu atlatmaya zaten inanıyorum ki kabiliyetlidir, o gücü de vardır." dedi.

Başkan Erdoğan, Sheraton Otel'de düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, medyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin geçirdiği büyük değişimden medyanın da nasibini aldığını belirten Erdoğan, "Bugün artık eskisine göre hakikatlere daha saygılı, haberlerinde, yayınlarında daha dengeli bir medyamız olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Ödül töreni vesilesiyle birlikte olunan Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin de bu dönüşüme önemli katkıları olduğunu düşündüğünü dile getiren Erdoğan, bir kez daha dernek yönetimini ve üyelerini tebrik etti.

Erdoğan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın tarihin her döneminde cazip bir yer olduğunu, neredeyse insanlık tarihiyle eşit bir geçmişi olan bu coğrafyaya sahip olabilmek için toplumların nice büyük fedakarlıkları göze aldığını anlattı.

Geçen Pazar günü Malazgirt'te, bundan öncesinde Ahlat'ta, Anadolu'yu yurt haline getiren zaferin sahibi olan ecdadı coşkuyla andıklarını anımsatan Erdoğan, "Bundan sonra hem Ahlat'ta, çünkü orada bir cumhurbaşkanlığı köşkü butik de olsa yapacağız. Sayın Bahçeli'nin de öyle bir ricası oldu. İnşallah, onu kısa zamanda yetiştireceğiz. Önce Ahlat, çünkü Sultan Alparslan otağını orada kurmuştu. Biz de otağımızı orada kurup orada Malazgirt'e geçeceğiz. Tarih, ibret alınırsa tekerrür etmez ve biz bunu yaşayacağız, yaşatacağız. Bundan sonra hem Ahlat'ta hem Malazgirt'te ecdadın hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Terör örgütleri vasıtasıyla dışardan tazzike başladılar"

Bin yıldır acısıyla, tatlısıyla sahip olunan bu coğrafyaya çok daha sıkı sahip çıkılması gereken bir dönemden geçildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülke ve millet olarak son 150-200 yıldır sürekli savunmada kalmak, sürekli gerilemek mecburiyetinde kaldık. Her biri canımızdan birer parça olan nice vatan topraklarını gözü yaşlı, kalbi kırık bir şekilde geride bıraktık. Bugün kadim coğrafyamızın hangi köşesine gitsek, bizi anlatan eserler, hatıralar, izler bulmaya devam ediyoruz. Tavsiye ediyorum, Ahlat'a muhakkak gidin ve 8 bini aşkın o kabristandaki kabirleri görmek, inanıyorum ki sizlere ayrı bir cesaret verecektir. Orada bambaşka bir tarih var.

Bunun için diyoruz ki Türkiye, mevcut fiziki sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Aynı şekilde Türk milletini de bu sınırlar içinde yaşayanlardan ibaret göremeyiz. Bu ülkenin ve milletin gerisinde koskoca bir medeniyet, koskoca bir tarih, koskoca bir birikim vardır. Ülkemizin sınırları başkadır ama gönlümüzün sınırları bambaşkadır. Bunun için biz ülkemizin sınırları içinde vatandaşlarımıza en iyi, en güzel, en ileri hizmetleri sunmakla kalmıyor, her fırsatta gönül sınırlarımız içindeki kardeşlerimizle de kucaklaşmaya önem veriyoruz."

Erdoğan, 1 Eylül'de Kırgızistan'a giderek Türk Cumhuriyetleri temsilcileriyle üç boyunca bir araya geleceklerini ve toplantılar yapacaklarını anlattı. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu onurlu ve kapsamlı politikası, birilerini rahatsız ediyor. Geçtiğimiz 5 yılda ülkemizin üzerine bu kadar çok gelinmesinin sebebi işte budur. Farklı toplum kesimlerini tahrik edip ülkemizi iç kargaşaya sürükleyemeyince bu defa terör örgütleri vasıtasıyla dışardan tazzike başladılar. Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarımızla bu projeyi de akamete uğrattık.

Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin ekonomide çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcuttur. Biz bunları zaten biliyor ve çözmek için çalışıyoruz. Ancak, bunların hiçbiri son zamanlarda yaşadığımız hadiseleri açıklamaya yeterli olamaz. Nitekim, birileri ülkemizi ekonomi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını açıkça da ifade etmekte çekinmiyorlar. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Altyapımız, bunu atlatmaya zaten inanıyorum ki kabiliyetlidir, o gücü de vardır. Gerek ekonomi yönetimimiz, gerek devletimizin diğer kurumları ihtiyaç duyulan tedbirleri alıyorlar, alıyoruz."

"Bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin elindeki kaynakların seferber edildiğini, yurt dışındaki dostların da çok ciddi rakamlarla mücadeleye destek vermeye başladıklarını söyledi.

Bu sürecin hem ekonomik hem de siyasi bakımdan yeni bir sıçrama dönemine girişine vesile olacağına inandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, alternatifsiz olmadığını herkes görecek. Biz tüm ilişkilerimizi tek taraflı kazanma değil, birlikte kazanma üzerine kuran bir ülkeyiz. Türkiye'yle birlikte hareket etmenin herkes için karşı bir tercih olduğunu bugüne kadar beraber çalıştığımız herkese gösterdik ancak NATO'da birlikte stratejik ortak olduğumuz bir ülkenin, kalkıp da Türkiye gibi NATO içerisinde, ilk üçün içerisinde yer alan bir stratejik ortağına bu şekilde yaklaşımlarda bulunmasını hiçbir cümle ifade edemez.

Şunu çok açık, net söylüyorum, bize böyle tehditlerle, bize ileri geri ifadelerle geri adım attırmak mümkün değil. Biz, öyle bir tarihin varisleriyiz ki bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Demek ki onlar bu milleti tanımadılar ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz, bin diriliriz, yapımız bu, karakterimiz de bu. Vatandaşlarımız ve yüzlerce milyon dostumuzla, kardeşimizle birlikte aydınlık bir geleceğe doğru yürüdüğümüzden en küçük bir şüphemiz yoktur."

Doğru bir yolda ilerlediklerine olan inancını dile getiren Erdoğan, hedefsiz bir ülkenin pusulasız bir gemi gibi olduğuna ve ne tarafa gideceğini bilemeyeceğine işaret etti.

Türkiye'nin çok net hedeflere sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, 2023 vizyonunu ilan ettikleri 2011 yılından bu güne aynı rotada yürümeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Kısa ve orta vadede 2023 hedeflerine sıkı sıkıya sahip çıktıklarını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz her proje, başlattığımız her program, inşa ettiğimiz her eser bizi 2023 hedeflerimize bir adım daha yaklaştırmaya yöneliktir. İnanmak, başarmanın yarısıdır. Biz 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz, sadece bununla da kalmıyor, sonraki nesillere de 2053 ve 2071 vizyonlarımızı emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gençlere ve çocuklara 16 yılda kurdukları bu altyapı üzerinde hayallerini gerçekleştirecekleri bir Türkiye bıraktıklarını vurgulayarak, "Umutsuzluğu küfürle eşdeğer gören bir kültüre mensubuz. Hiç kimse milletimizin içini karartacak, şevkini kıracak, kafasında ve gönlünde şüphe uyandıracak yollara boşu boşuna tevessül etmesin. Türkiye'nin girdiği her mücadeleden sadece ayakta değil aynı zamanda kazançlı bir şekilde çıkmasından başkaları rahatsız olabilir ama bu ülkenin hiçbir ferdi, hiçbir kuruluşu böyle bir hakka sahip değildir." diye konuştu.

Bu memleketin havasını teneffüs edip, ekmeğini yiyip, suyunu içip, tüm imkanlardan en üst düzey faydalanıp, Türkiye'nin yüzüstü yere kapaklanmasını heyecanla bekleyenler olduğunu gördükleri değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimize ve onun temsilcisi olarak gördükleri, şahsımıza karşı duydukları husumeti, ülkenin felaketini dileyecek kadar ileri götürenler bulunduğuna şahit oluyoruz. Medyanın da bilerek veya bilmeyerek bu alçaklığa aracılık etmesinden doğrusu üzüntü duyuyoruz. Batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinde medya kuruluşları faaliyet gösterdikleri devletlerin ve toplumların ortak çıkarlarını gözetirler, bu anlayış medyanın yazılı olmayan kuralıdır.

Kendi ülkesine ve toplumuna karşı husumet içine giren kişiler ve kuruluşlar her yerde olduğu gibi medyada da dışlanır, mecrasız bırakılırlar. Türkiye'nin de bu olgunluğa, bu sorumluluk düzeyine ulaşması şarttır. Son dönemde bu doğrultuda önemli bir mesafe katetmiş olmakla birlikte daha gitmemiz gereken çok yol olduğu da ortadadır."

Salonda bulunanlardan Türkiye'nin medyadaki bu dönüşümüne öncülük etmelerini ve katkıda bulunmalarını beklediğini bildiren Erdoğan, "Sizden bu kararlılığı, bu inancı görüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin 2017 yılı Medya Oskarlarına layık görülen medya mensuplarını tebrik ederek, başarılar diledi.

Notlar

Törene, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Hayati Yazıcı da katıldı.

Program, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğini anlatan kısa film ile başladı.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı, derneğin "Sporla kal Güvende Kal" projesine destek veren İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederek, bu projenin cumhurbaşkanlığı himayesinde devam etmesi talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından törende ödül alanlara ödüllerini takdim etti.



Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreninde şu isimler ödül aldı:

Yılın en iyi reality haber programı/ Müge Anlı ile Tatlı Sert/ ATV

Yılın en iyi sabah programı/ Parametre/ CNN Türk

Yılın en iyi ekonomi programı/ Piyasa Hattı/ Hamdi Demirel/ Bloomberg HT

Yılın en iyi tartışma programı/ Türkiye'nin Nabzı/ Didem Arslan Yılmaz/ Habertürk

Yılın en iyi spor programı/ Bir Zamanlar Futbol/ Ender Bilgin-Kemal Belgin/ A Spor

Yılın en iyi yarışma programı/ Kelime Oyunu/ Ali İhsan Varol/ TV2

Yılın en iyi aktüel haber ödülü/ Memleket Meselesi/ Hikmet Öztürk-Duygu Leloğlu/ A Haber

Yılın en iyi radyosu/ TRT Radyo Haber

Yılın en iyi radyo yapımcısı/ Adem Metan/ Best FM

Yılın en iyi gezi kültür programı/ Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu/ Show TV

Yılın en iyi TV dizisi/ Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz/ ATV

Yılın en iyi erkek oyuncusu/ Bülent İnal/ Payitaht Abdulhamit/ TRT 1

Yılın en iyi kadın oyuncusu/ Burcu Kıratlı/ Aşk ve Mavi/ ATV

Yılın en iyi yerel kanalı/ Kanal Fırat

Cengiz Polatkan Özel Ödülü/ Günün Manşeti/ Murat Çiçek-Hikmet Genç/ 24 TV

Nursal Tekin Özel Ödülü/ Armağan Yeter/ Anakaragücü Belgeseli/ TRT Spor

Mustafa Cambaz Özel Ödülü/ A Haber Ekibi Kerim Ulak, Ata Gündüz Kurşun, Banu El, Hilal Özdemir/ A Haber

(Bitti)