Radyo Angara'ya basından yoğun ilgi
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Radyo Angara'ya basından yoğun ilgi

Radyo Angara'ya basından yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın hizmeti veren 'Radyo Angara' her kesimden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın hizmeti veren 'Radyo Angara' her kesimden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Çeşitli basın mensupları tarafından stüdyoları sık sık ziyaret edilen Radyo Angara ile önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Angara TV de Başkent'in yeni ekranı olma yollunda emin adımlarla ilerliyor. Radyo Angara'nın sevilen programı Kahve Molası ise bugünkü yayınında format dışına çıkarak keyifli sohbet ve renkli haberlerle ANKA Haber Ajansı kameraman ve muhabirlerini konuk etti. Medya dayanışmasının önemli olduğuna dikkat çekilen interaktif programa Radyo Angara dinleyicileri de katıldı.

"Medya kuruluşlarımızı hem belediyemizde hem de radyo ve TV stüdyomuzda ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise doğru bilginin doğru kanallarla halka ulaşması için medya organlarının önemli bir vazifeye sahip olduğunu kaydederek, "Radyo Angara'daki program yapımcılarımız ve gazeteci arkadaşlarımız önce vicdanlarına karşı sonra belediyemize ve milletimize karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyorlar. Çünkü yanlış bir haber ya da yazının kağıt üzerindeki tekzibi belki mümkün olabilir ama vicdanlardaki izini silmek o kadar da kolay değildir. Bu nedenle vatanına, milletine, milli-manevi değerlerine yürekten bağlı olan bütün medya kuruluşlarımızı hem belediyemizde hem de radyo ve TV stüdyomuzda ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyoruz. ANKA Haber Ajansı da radyo ve TV stüdyolarımızı gündemlerine alarak belediyemizi ziyaret ettiler, kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Radyo Angara'ya basından yoğun ilgi
Radyo Angara'ya basından yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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