Radyo Akademi'de 4. dönem eğitimleri başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Radyo Akademi'de 4. dönem eğitimleri başlıyor

Radyo Akademi'de 4. dönem eğitimleri başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi tarafından mutluluğun sesine yeni sesler katmak için kurulan Radyo Akademi, radyocu olmak isteyenleri usta radyocularla bir araya getirmeye devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi tarafından mutluluğun sesine yeni sesler katmak için kurulan Radyo Akademi, radyocu olmak isteyenleri usta radyocularla bir araya getirmeye devam ediyor. Akademide 4. dönem eğitimleri 5 Haziran'da başlıyor.

13 Şubat 2020'de yayın hayatına başlayan Radyo Başakşehir bünyesinde kurulan Radyo Akademi, radyoculuk eğitimi almak isteyen yüzlerce gencin ilgi odağı oldu. Her yaş grubundan yüzlerce başvurunun yapıldığı Radyo Akademi'de yeni dönem dersleri 5 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Usta radyoculardan eğitim fırsatı

Başakşehir Belediyesi Radyo Akademi'deki dersler için Türkiye'nin önemli radyocuları aynı çatı altında bir araya getirildi. Dördüncü dönemde Melih Kurtuluş radyo tarihi ve podcaste, Mehmet Ercan radyo program yapımcılığı, Onur Sakar radyoda haber teknikleri, Okan Ateş diksiyon, Emrah Tolga Şahin prodüksiyon teknikleri, İbrahim Yaman ise kurumsal iletişim ve reklam alanındaki tecrübelerini gençlerle paylaşacak.

Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yapıldı

Radyo Akademi eğitimlerine İstanbul'un birçok ilçesinin yanı sıra Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Samsun'dan da başvurular yapıldı. Önceki dönemlerde olduğu gibi Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek dördüncü dönem eğitimlerinin 10 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Utku motoru' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den "Utku motoru" paylaşımı
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Nikos Dendias Adnan Menderes Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Alişan İlker Kaleli Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Şenol Güneş Nihat Özdemir Abdullah Avcı Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Radyo Akademi'de 4. dönem eğitimleri başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 15:21:55. #1.13#

title