Radyo A'ya yılın radyosu ödülü
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Radyo A'ya yılın radyosu ödülü

Anadolu Üniversitesi radyosu Radyo A, vatandaşların ve jürinin oylarıyla bu yıl ilk kez verilen Eskişehir Başarı Ödülleri'nde yılın radyosu ödülüne layık görüldü.

19.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34
Radyo A'ya yılın radyosu ödülü

radyosu Radyo A, vatandaşların ve jürinin oylarıyla bu yıl ilk kez verilen Başarı Ödülleri'nde yılın radyosu ödülüne layık görüldü.


Eskişehir halkının internet üzerinden yoğun katılım gösterdiği organizasyonda, 48 farklı alanda başarılı olanlar ödüllendirildi. Düzenlenen törende Radyo A, yılın radyosu ödülünü aldı. Radyo adına ödülü, programcılardan Murat Vural ve Betül Karal aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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