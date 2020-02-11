Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
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Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?

Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimelerin bir çoğu genellikle yanlış telaffuz edilebiliyor. Bu kelimelerden bir tanesi "radyasyon". Peki, radyosyon nasıl yazılır? TDK'ya göre radyasyon mu, radyasyon mu yazılır?

11.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:24
Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?

Radyasyon kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Radyosyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? TDK'ya göre radyasyon kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

RADYASYON NASIL YAZILIR? RADYASYON MU, RADYOSYON MU?

Radyosyon: Yanlış

Radyasyon: Doğru

TDK'YA GÖRE RADYASYON NE DEMEK?

Radyasyon: Işınım.

RADYASYON KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Radyoaktif maddeler vücutta tüm organları etkiler ama özellikle hızlı çoğalan hücreler radyasyona hemen cevap verirler.


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: Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
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