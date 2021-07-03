Raducanu, Wimbledon'da ilerlemeye devam ediyor
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Raducanu, Wimbledon'da ilerlemeye devam ediyor

Raducanu, Wimbledon'da ilerlemeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Kadınlar dünya sıralamasının 338. basamağındaki Büyük Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, kariyerinin ilk grand slam turnuvası deneyimini yaşadığı Wimbledon'da 4. tura yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 338. basamağındaki Büyük Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, kariyerinin ilk grand slam turnuvası deneyimini yaşadığı Wimbledon'da 4. tura yükseldi.

Başkent Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının 6. günü, sabah seansındaki maçlarla başladı.

Tek kadınlarda ana tabloya özel davetle katılan 18 yaşındaki Raducanu, 3. turda karşılaştığı dünya 45 numarası Sorana Cirstea'yı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

2018 şampiyonu Angelique Kerber (25), Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 (2-6, 6-0, 6-1) mağlup ederek 4. tur bileti aldı.

Karolina Muchova (19 numaralı seribaşı), Anastasia Pavlyuchenkova'yı (16), Coco Gauff (20) da Kaja Juvan'ı 2-0 ile geçerek son 16 isim arasına girdi.

Tek erkeklerde ise Matteo Berrettini (7), Aljaz Bedene ile oynadığı 3. tur karşılaşmasını 6-4'lük setlerle 3-0 kazandı ve Wimbledon'da kariyerinin en iyi derecesi olan 4. turu tekrarladı.

Hubert Hurkacz (14), Alexander Bublik'i, Lorenzo Sonego (23) da James Duckworth'ü 3-0 yenerek tur atladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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