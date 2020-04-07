Radomir Antic'in FC Barcelona Döneminden Özel Görüntüler Sırp teknik adam Radomir Antic, Atletico Madrid ve Real Madrid'i çalıştırdıktan sonra 2003 sezonunun ortasında FC Barcelona'nın başına geçerek üç büyük İspanyol kulübünü de çalıştıran ilk teknik adam ünvanını elde etti. Antic, sadece yarım sezon çalıştırdığı FC Barcelona'da 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İşte Antic'in Barcelona günlerinden özel anlar..

Sırp teknik adam Radomir Antic, Atletico Madrid ve Real Madrid'i çalıştırdıktan sonra 2003 sezonunun ortasında FC Barcelona'nın başına geçerek üç büyük İspanyol kulübünü de çalıştıran ilk teknik adam ünvanını elde etti. Antic, sadece yarım sezon çalıştırdığı FC Barcelona'da 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İşte Antic'in Barcelona günlerinden özel anlar.. Kaynak: Dugout