Radomir Antic Hayatını Kaybetti!
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör 71 yaşında hayatını kaybetti. 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı. İşte Antic'in en unutulmaz anları...
07.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:32
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör 71 yaşında hayatını kaybetti. 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı. İşte Antic'in en unutulmaz anları...
Kaynak: Dugout