Radomir Antic Hayatını Kaybetti! Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör 71 yaşında hayatını kaybetti. 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı. İşte Antic'in en unutulmaz anları...

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör 71 yaşında hayatını kaybetti. 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı. İşte Antic'in en unutulmaz anları... Kaynak: Dugout