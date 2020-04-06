Radomir Antic, hayatını kaybetti Dünya futbolunun efsane isimlerinden Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya futboluna futbolculuk ve teknik adamlık yaparak büyük katkı sağlamış olan Radomir Antic'ten kötü haber geldi. 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyerek, sarı-lacivertlilerin o sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Antic, Madrid'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 71 yaşında hayatını kaybeden Antic, son olarak 2014-2015, 2015-2016 sezonlarında Çin Ligi ekiplerinden Zhongji'i çalıştırmıştı.

Sırp teknik adam, İspanya'da görev yaptığı dönemde Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'i çalıştıran tek teknik direktör olarak tarihe geçmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA