Radman: "Türkiye, çok önemli bir uluslararası aktördür"
Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ortak basın toplantısı düzenledi.
11.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:02
Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: AA