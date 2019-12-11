Radman: "Türkiye, çok önemli bir uluslararası aktördür"
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Radman: "Türkiye, çok önemli bir uluslararası aktördür"

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ortak basın toplantısı düzenledi.

11.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:02
Radman:

Dış ve İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Kaynak: AA

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: Radman: "Türkiye, çok önemli bir uluslararası aktördür"
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