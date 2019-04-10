Radarda Kaybolan Japon Savaş Jeti, Okyanusa Düşmüş

– Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, dün radarda kaybolan savaş jetinin Pasifik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

Japonya'nın Misawa Hava Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanan ve radarda kaybolan F-35A savaş jetinin Pasifik Okyanusu'na düştüğü ortaya çıktı. Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nden, "Arama ve kurtarma ekipleri düşen savaş jetinin yerini tespit etti. Enkazı ele geçirdik ancak pilot hala bulunamadı" açıklama yaptığı belirtildi.

Kaynak: DHA