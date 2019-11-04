Radara yakalanan araçların sürücülerine ceza yağdı

04.11.2019 10:03

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları 1150 araç denetiminde, 47 araç trafikten men edilirken, 762 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden ceza uygulandı.



İl merkezi ve şehirlerarası karayollarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 12 ekip, 22 personel ile radar uygulaması yaptı. Toplam 1150 aracın denetlendiği kontrollerde, 34 araç sürücüsüne muayene yaptırmamak, 646 araç sürücüsüne yasal sınırın üzerinde araç kullanmak, 46 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun diğer maddelerinden, 11 araç sürücüsüne sigorta yaptırmamak, 9 araç sürücüsüne Emniyet kemeri takmamaktan olmak üzere 762 araca cezai işlem uygulandı.



Uygulamalarda 47 araçta trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA