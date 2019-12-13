Radar tespit cihazı satan iki şüpheli suçüstü yakalandı

13.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:46

Trafik radarlarının yerlerini tespit eden elektronik cihazları kaçak yollardan ülkeye getirdikleri belirlenen iki şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi'nde M.F.K. ve D.H.İ'nin, trafik radarlarının yerlerini belirleyen elektronik cihazları ülkeye kaçak yollardan getirdiği tespit edildi.

Müşteri olarak belirlenen adrese giden jandarma ekipleri, kendilerine cihaz satmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Adreste yapılan aramada 5 radar tespit cihazı ile cihazlara ait 25 aparat ele geçirildi.

Kaynak: AA