Radar Kitleme Krizinde Japonya'dan Yeni Atak

Japonya Savunma Bakanlığı, bir Güney Kore savaş gemisinin Japon devriye uçağına radar kitlemesi olayıyla ilgili yeni bir ses kaydı yayınladı.

Japonya Savunma Bakanlığı 20 Aralık'ta Güney Kore'ye ait bir savaş gemisinin, Japon Denizi üzerinde hareket halinde bulunan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı bir devriye uçağına atış radarını kitlemesi olayıyla ilgili yeni bir ses kaydı yayınladı. Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılan ve 18 saniye süren kaydın uçağın hedef alındığı iddiasını güçlendirdiğini düşünen bakanlık, kayıtta duyulan sesin, tehdit oluşturan radar tespit edilmesi halinde harekete geçen bir alarm sistemi olduğunu savunuyor. - TOKYO

Kaynak: İHA