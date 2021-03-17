Radar cezası yememek için akıllara gelmeyen şeyi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Radar cezası yememek için akıllara gelmeyen şeyi yaptı

17.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:58
Radar cezası yememek için akıllara gelmeyen şeyi yaptı

Adıyaman'da keçeli kalem ile plakasını değiştirerek radar cezaları yemek istemeyen sürücü, polis ekiplerinden yine kaçamadı.

Adıyaman'da keçeli kalem ile plakasını değiştirerek radar cezaları yemek istemeyen sürücü, polis ekiplerinden yine kaçamadı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunduğu yolda hız sınırını aşarak iki defa radara yakalanıp toplam 2 bin 678 TL para cezası yiyen Muhammed D., isimli sürücü, radara yakalanmamak için sonu 93 ile biten plakasını keçeli kalem ile 98 yaptı. Bu defa yine bulunduğu yolda hız sınırını aşarak radara yakalandı. Radar aracında bulunan polis memuru, radara giren araç ile plakanın bir birine uyuşmadığını fark etti. Oldukça dikkatli olan radar aracındaki trafik polis memuru, aracı takibe aldı. Yapılan takip sonrasında araç Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında yakalandı. Yapılan incelemelerde plaka üzerinde keçeli kalem ile oynama yapıldığı anlaşıldı. Polis ekipleri plakada oynama yapan sürücüye bu defa bin 661 TL para cezası uyguladı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Radar cezası yememek için akıllara gelmeyen şeyi yaptı
Radar cezası yememek için akıllara gelmeyen şeyi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Radar cezası yememek için akıllara gelmeyen şeyi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:03:02. #1.14#
title