Radamel Falcao özel maskeyle

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile çarpışmasından dolayı yüz kemiklerinde kırık tespit edilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 3 maç sonra Konyaspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile çarpışmasından dolayı yüz kemiklerinde kırık tespit edilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 3 maç sonra Konyaspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Falcao sakatlığından dolayı özel bir maske taktı.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşıyor. 11 Nisan'da yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışması sonucu yüz kemiklerinde kırık tespit edilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 3 maç sonra 21 kişilik kadroda yer aldı.

Falcao son olarak 32. haftadaki Hatayspor maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar 33. haftayı BAY geçerken, 35 yaşındaki futbolcu, 34. haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesinde de kadroda olmasına rağmen oynamamıştı. Deneyimli futbolcu sakatlığı dolayısıyla Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında oynayamadı. Yıldız futbolcu yüzündeki sakatlığından dolayı özel bir maske ile taktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı