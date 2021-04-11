Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi
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Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi

Galatasaray'da bugün yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiği ve anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavi edileceği açıklandı.

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Galatasaray'da bugün yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiği ve anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavi edileceği açıklandı. Kerem'de ise herhangi bir problem ile karşılaşılmadığı, tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı. Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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