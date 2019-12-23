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Radamel Falcao'nun Porto Günlerinden Harika Bir Röveşata

Porto forması giydiği dönemde Avrupa'nın en gözde forvet oyuncularından biri olan Radamel Falcao'nun, yine o günlerden birinde Maritimo'ya karşı attığı muhteşem röveşata golünü izleyelim.

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

forması giydiği dönemde 'nın en gözde forvet oyuncularından biri olan 'nun, yine o günlerden birinde Maritimo'ya karşı attığı muhteşem röveşata golünü izleyelim.

Kaynak: Dugout

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