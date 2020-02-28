Radamel Falcao'nun Dijon'a Attığı Müthiş Gol

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

2017-2018 Ligue 1 sezonu maçında AS Monaco ve Dijon karşı karşıya geldi. AS Monaco forması giyen Kolombiyalı santrafor Radamel Falcao ceza sahası dışından çok şık bir vuruşla Dijon savunmasını ve kalecisini alt ediyor.