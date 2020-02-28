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Radamel Falcao'nun Dijon'a Attığı Müthiş Gol

2017-2018 Ligue 1 sezonu maçında AS Monaco ve Dijon karşı karşıya geldi. AS Monaco forması giyen Kolombiyalı santrafor Radamel Falcao ceza sahası dışından çok şık bir vuruşla Dijon savunmasını ve kalecisini alt ediyor.

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

2017-2018 Ligue 1 sezonu maçında AS Monaco ve Dijon karşı karşıya geldi. AS Monaco forması giyen Kolombiyalı santrafor ceza sahası dışından çok şık bir vuruşla Dijon savunmasını ve kalecisini alt ediyor.

Kaynak: Dugout

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