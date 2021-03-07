Radamel Falcao gol sayısını 7'ye çıkardı
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Radamel Falcao gol sayısını 7'ye çıkardı

07.03.2021 21:14 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:18
Radamel Falcao gol sayısını 7'ye çıkardı

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, 134 gün sonra 11'de çıktığı Sivasspor karşısında 2 gol kaydetti ve bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, 134 gün sonra 11'de çıktığı Sivasspor karşısında 2 gol kaydetti ve bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Galatasaray'da Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in kırmızı kart cezasından dolayı Sivasspor karşılaşmasında ileri uçta Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 11'de yer aldı. Yıldız futbolcu son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim 2020 tarihinde BB Erzurumspor deplasmanında 11'deydi. 35 yaşındaki golcü, 134 gün sonra 11'de başladı. Mücadelede 2 gol kaydeden Falcao, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı. Başarılı futbolcu, 14. dakikada ceza sahası dışından şık bir gol atarken, 68. dakikada da penaltıdan gol kaydetti.

Bu maç öncesinde son golünü 6. haftadaki BB Erzurumspor karşısında atan deneyimli futbolcu, 134 gün sonra gol sevinci yaşamış oldu.

Radamel Falcao 90 dakikada sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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